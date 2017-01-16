胡金龍外野兼練二游 肩膀沒問題了
富邦悍將隊開訓，主力外野手胡金龍談到本季目標「身體健康、球隊拿冠軍」，他說肩膀傷勢去年都好了，守備練習二壘、游擊都有練。
胡金龍今年32歲，旅美10年有5年大聯盟經驗，2013年回台加盟義大犀牛隊，連2年拿下聯盟打擊王；但過去以游擊守備站上大聯盟的他，近年因肩膀傷勢，轉戰外野。
胡金龍上一季月薪新台幣55萬，結束2年複數年合約，新球季合約還沒敲定，他期待接下來能有2年到3年的複數年約，至於月薪數字到哪裡「看球團怎麼想」。
逐漸成為隊上的資深球員，胡金龍沒有設限，「能打幾年算幾年」，還笑說下一張合約可能是高球選手。
胡金龍說，對於個人成績不設目標，也希望能夠適時輪替，給年輕球員機會；去年肩膀已經沒問題了，二壘、游擊都有練，「一壘先不要，因為每一顆球我都想衝出去接」。1060116
(中央社)
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