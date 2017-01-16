春節前募熱血 捐血車開進行政院

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農曆春節前1週是醫院用血及備血高峰，捐血車今天開進行政院，行政院長林全也挽起袖子捐血。

行政院發言人徐國勇受訪表示，其實捐血中心捐血車每2、3個月都會固定來行政院，今天也有來。

他表示，林全、秘書長陳美伶、國發會主委陳添枝等相關首長及院內同仁都有去捐血。「捐血一袋、救人一命」，每年春節前血液存量較少，鼓勵大家都去捐血。1060116

(中央社)