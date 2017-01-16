金門縣高中以下學校 周邊全面禁菸

金門縣衛生局16日表示，高中以下學校和兒童及少年場所全面禁菸，包括校門口、家長接送區、周邊人行道及通學步道都禁煙；違者處新台幣2000元到1萬元罰鍰。中央社記者黃慧敏攝 106年1月16日

金門縣衛生局16日表示，高中以下學校和兒童及少年場所全面禁菸，包括校門口、家長接送區、周邊人行道及通學步道都禁煙；違者處新台幣2000元到1萬元罰鍰。中央社記者黃慧敏攝 106年1月16日

金門縣衛生局今天表示，高中以下學校和兒童及少年場所全面禁菸，包括校門口、家長接送區、周邊人行道及通學步道都禁煙；違者處新台幣2000元到1萬元罰鍰。

衛生局表示，為了保障青年學子的健康權益，維護青少年免遭受二手菸的危害，菸害防制法第15條第1項第1款明文規定，高級中等學校以下學校，以及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的的場所，為全面禁菸場所。

但國民健康署調查發現，青少年學生在校園外的公共場所受到二手菸的暴露率高達6成，而對於校園外公共場所禁菸政策支持度約為7成以上。也就是說、有7成以上的青少年是認為除校園內禁菸外，踏出校園外的行經場所也是青少年期待不要吸到二手菸的範圍。

衛生局表示，為了提供青年學子期待中健康優質的就學環境，校園外學生上下學的行經動線都應該納入全面禁菸；因此，縣府公告從15日起，全縣26所高中以下學校校園周邊環境全面禁菸，包括校門口、家長接送區、周邊人行道及通學步道。

衛生局指出，凡是在公告禁菸範圍內吸菸者，可處2000元到1萬元罰鍰，請鄉親共同關懷下一代，讓青少年遠離二手菸危害，健康快樂的上下學。1060116

(中央社)