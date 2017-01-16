商鞅變法發生地 考古發現地下室與壁灶
中國大陸考古學家近期確定了秦代「商鞅變法」發生地秦都的櫟陽宮，並在日前首次發現屬於秦代後宮的地下室建築和較完整的壁灶，為研究秦都發展史和秦漢時期社會歷史文化提供重要資料。
新華社引述主持考古發掘工作的中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞說，透過多年工作已基本上確定三號遺址（正在發掘的櫟陽三號城址）應該是秦和漢初櫟陽宮的所在。今年工作主要是它的範圍，找城牆、城壕，把城址中重心建築的時代和性質盡速確定下來。
他表示，到現在為止，部分解決了三號城址的邊界問題，遺址中心高級建築為宮殿無疑，確為櫟陽宮所在。
報導提到，在命名為三號建築遺址的西北角夯土建築之下，發現了一個柱礎密布、方磚鋪地的近1公尺高的地下室，南北長5公尺多、東西寬4公尺多，面積20多平方公尺。
大陸考古學家李毓芳表示，這種地下室的下沉式結構建築，原來只見於漢代長安城的桂宮和長樂宮等後宮的建築中。「這個地下室的發現，使我們對整個建築有了一個明晰的認識，它應是高等級的宮殿，也即是櫟陽宮的宮殿。」
此外，考古人員在地下室的倒塌堆積裡，發現了原來只在秦始皇陵、碣石宮和黃山宮才有的夔文瓦當殘片。而這種巨型「瓦當王」（用於大型宮殿、直徑多超過50公分的瓦當）的殘片，很明確都是秦代的物品，且是高級的建築才有。
考古人員認為，這些殘片為整個建築的性質和時代提供重要佐證，進一步確定現在所發現的建築，就是秦和漢初的櫟陽城裡的櫟陽宮。
劉瑞說，除了在宮殿南側發現了作坊遺址之外，考古人員還在宮殿建築北側的一處東西向排房中，意外發掘出一座罕見的保存完整的壁灶，由於秦咸陽宮的宮殿先前曾發掘的一座並不完整，這次的發現從而為研究古代宮殿取暖設施等提供實物資料。1060116
(中央社)
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