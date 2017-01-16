高速公路車禍 女童飛出車遭父輾斃

國道1號彰化埤頭交流道往北3公里處昨晚發生的死亡車禍，警方相驗左後車輪留有3歲女童的毛髮血跡。研判坐在安全座椅上的女童，未繫帶遭甩飛車外，再遭父親的轎車輪輾過。

國道警方調查，這輛銀色自小客車失控撞護欄後，又與一部半聯結車擦撞，轎車車頭及車尾全毀，左側側車嚴重凹損，2顆安全氣囊都爆開，後座的一個安全座椅甩飛車外，現場零件散落一地。

女童頭顱破裂、臟器外露陳屍車底，女童雙胞胎弟弟和父母輕傷。由於轎車左後輪有頭髮和血跡，研判女童遭拋出車外再遭自家車輛輾斃。

國道三隊交通組長賴協駿表示，根據事故後跡證，女童安全座椅在撞車後拋飛，只留部分底座在車內，但車內固定的安全帶仍緊扣。女童的父親許姓男子在製作筆錄時，坦承3歲女兒坐的是親友送的提籃式安全座椅，跟弟弟使用的成長型座椅不同，他也承認未幫女兒繫上安全帶，才導致憾事發生。

國道警方調查，雙方駕駛並未酒駕，但因自小客車上行車紀錄器壞掉，大車車上的行車紀錄器有待車公司解碼，詳細事發原因，仍待調查。

44歲的許男筆錄表示，昨晚和太太、一對龍鳳胎兒女從台南喝完喜酒，要返回彰化住家時，行經事發路段時走在中線車道，但外線一部貨車突然竄進中線車道，他閃避不及失控撞向內側護欄，之後就失去意識。

半聯結車林姓駕駛則未受傷，他供稱原本開在外線，前方自小客不知為何突然失控擦撞內側護欄，又彈往外側車道，撞破半聯結車右側油箱，油箱護欄也有明顯凹痕。1060116

(中央社)