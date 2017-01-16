習近平訪瑞士 尋求中瑞自貿升級

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中國大陸國家主席習近平15日搭乘專機抵達蘇黎世，對瑞士進行國是訪問。大陸官媒報導，中瑞雙方欲透過這次訪問「創新戰略夥伴關係內涵」，並尋求升級「中國－瑞士自由貿易協定」。

綜合大陸及香港媒體報導，習近平指出，希望透過這次訪問，拓展中瑞兩國各領域務實合作，充實中瑞創新戰略夥伴關係內涵，推動中瑞關係向更高水準發展。

中國大陸駐瑞士大使耿文兵日前接受訪問說，促進雙邊貿易和在投資方面加強行動，是習近平此次到訪瑞士的最優先議題。訪問期間，中國和瑞士將積極尋求升級「中國－瑞士自由貿易協定」的舉措。

報導指出，習近平今天在瑞士首都伯恩，出席瑞士官方的歡迎儀式。17日他將率領規模龐大的陸企代表團，前往達佛斯參加世界經濟論壇（WEF）年會。隨行者包括阿里巴巴集團創辦人馬雲、大連萬達集團董事長王健林等。

中國大陸外交部先前公布，習近平15至18日對瑞士進行國是訪問，除17日出席WEF年會外，並將於18日訪問聯合國日內瓦總部、世界衛生組織（WHO）和國際奧林匹克委員會（IOC）。1060116

(中央社)