澳網》莫瑞胞兄搭Uber 司機：你比莫瑞帥

莫瑞與傑米莫瑞是網壇兄弟檔。(美聯社資料照)

莫瑞胞兄傑米莫瑞搭Uber時司機鬧笑話。(截自Jamie Murray推特)

網球年度四大賽首站澳網如火如荼開打，莫瑞胞兄傑米莫瑞(Jamie Murray)雖然貴為前男雙球王，但知名度遠不如弟弟球王莫瑞(Andy Murray)，在墨爾本搭Uber時司機意外鬧笑話，直說他與莫瑞相似，「但你比他好看多了。」

傑米莫瑞在推特自爆，搭Uber時被司機說長得像莫瑞，傑米莫瑞幽默回應，「是，我懂。」司機不忘補上一句，「但你比他好看多了。」讓傑米莫瑞哭笑不得。

晉升世界球王的莫瑞，先前才受英國女皇封爵，不過男單首輪面對烏克蘭馬欽柯沒想像中容易，費時2小時47分才以7比5、7比6(5)、6比2晉級。莫瑞自覺表現不如預期，「我移動速度應該更快，大賽第1戰多少也有影響。」

莫瑞下一戰將碰上俄羅斯19歲小將盧布列夫(Andrey Rublev)，他稍早4比6、6比3、7比6(0)、6比3擊敗我國一哥盧彥勳挺進次輪。

(中時電子報)