85條國旅優質行程棒 下田插秧賞秘境

我要評比

中華民國旅遊品質保障協會舉辦「國旅卡推薦優質行程」徵選，今天公布獲選的85條，很多具特色的玩法，例如小農帶路下田插秧或探索秘境，值得民眾體驗。

品保協會說，這次共有近500條行程參選，依行程特色、創新度及交通路線、旅館、餐食、景點安排、團費合理性做評審，在北、中、南、東及離島共選出85條包括一日遊及過夜行程。

品保協會希望經由品保把關，提供消費者更多元、優質的國旅產品，消費者想了解行程，可上品保網站查詢：http://www.travel.org.tw。

獲選推薦的優質國旅，包羅萬象，各具特色。例如北部一日行程中，東航旅行社推出「小農帶路下田趣！插秧挲草」，帶民眾到貢寮，在小農示範下體驗插秧挲草，並動手學做草仔粿、到菜園採菜。

帶民眾驗的農田，栽種稻米、山藥、地瓜、玉米等農作物，都是有機農作，2015年取得「食蟹」綠色保育標章。

中部過夜行程中，綠生活旅行社包裝的「新秘境-漫步在雲端」，帶民眾被稱為「合歡山後花園」的小奇萊步道，春季可看壯麗的高山杜鵑、夏天有盛開的台灣百合、秋天有結紅果的台灣特有種台灣茶藨子和美艷的虎杖等植物，值得探索。

小奇萊步道終點就是奇萊登山口，視野遼闊，周圍有合歡山、奇萊群峰、屏風山、畢祿山和羊頭山，天氣晴朗時甚至可以遠眺玉山主峰。1060116

(中央社)