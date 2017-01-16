宜蘭鴨場禽流感首例 撲殺3813隻

禽流感疫情持續現蹤，宜蘭出現礁溪鄉一處種鴨場被驗出H5N2禽流感，不僅是今年度宜蘭首個禽流感案例，也是今年全台首度有養鴨場確診，先前5例全是養雞場，且集中在雲林，總計今年已有6個養禽場出現禽流感案例，共撲殺6萬3814隻家禽。

防檢局副局長施泰華表示，宜蘭縣動植物防疫所去年12月在當地的溼地採集鴨科排遺，並從中分離出H7N7亞型及H7N8亞型兩株禽流感病毒，依程序須連續3個月對周邊3公里的禽場展開每月1次的加強監測，此次案發的種鴨場，就是1月10日第2次加強監測採樣的檢體之一。

施泰華說，家畜衛生試驗所昨日通知，該種鴨場檢體確診感染H5N2亞型高病原性禽流感，宜蘭防疫所也依標準作業程序執行防疫處置工作，共撲殺了3813隻17月齡的種鴨及銷毀142顆鴨蛋，由於此鴨場飼養方式合乎法規，可獲撲殺補償。

另外，日前有民眾通報宜蘭縣三星鄉出現白鷺鷥屍體，擔心是禽流感疫情爆發，通報之後，由宜蘭防疫所人員到場採驗，因當時路邊留有農藥包裝，外界一度推測白鷺鷥可能是誤食農藥死亡。施泰華指出，此案經過畜衛所檢測，昨日確診感染H5N2亞型高病原性禽流感，當初拾獲白鷺鷥屍體的地點周邊區域已由宜蘭縣動植物防疫所完成消毒，這也成為今年度首個野鳥檢出案例。

施泰華表示，本年度至今共確診6場禽流感禽場案例，總計撲殺6萬3814隻家禽，先前5場都是在雲林，且都為養雞場，這次不僅是宜蘭首例，也是今年全台首個鴨場案例。由於目前是候鳥來台度冬及禽流感好發之季節，且國內於禽場及野鳥亦檢出高病原性禽流感案例，防疫風險不容小覷，呼籲養禽業者應持續提高警覺，千萬不可掉以輕心。

(中時)