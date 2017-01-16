王李中彥尾牙求婚 台視甜美主播陳家頤點頭嫁

王李中彥尾牙求婚陳家頤，主播情侶檔戀情修成正果。（圖／取材自TTV NEWS 台視新聞 YouTube）

台視日前舉辦尾牙，主播王李中彥則選在尾牙向主播女友陳家頤求婚，希望「喜上加喜」，王李中彥事先特別準備一段影片，播出後驚喜現身，王李中彥拿著高跟鞋造型戒台，單膝下跪向女友陳家頤求婚。

王李中彥單膝下跪、眼眶泛淚告白陳家頤：「陳家頤，妳願意嫁給我，當我一輩子的公主嗎？」現場同事不斷喊著「嫁給他！」陳家頤感動回答：「我願意」，現場氣氛相當感人。

經歷尾牙求婚，陳家頤事後在臉書發文，表示自己沒有公主病「出門約會主動付帳是我帥氣的表現，自己賺自己花不打男人荷包主意更是一貫堅持。」幸運獨立的自己「找到了一位願意把我捧在手掌心，愛我、疼我、寵我、珍惜我的另一半。」

(中時電子報)