感受傳統年味 蘆竹湳社區號召元宵提蘿蔔燈
新年腳步近了，苗栗縣頭份市蘆竹湳社區將於2月11日元宵節舉辦好采頭祭，邀請鄰近永貞國小32名學童合力扛起蘿蔔燈轎遶境，社區青年號召鄉親提著自製蘿蔔燈陪同繞行，將提蘿蔔燈傳統延續下去，感受早期濃厚的過節氣氛。
「123，上！」永貞國小32名學童整齊的呼喝聲，合力扛起蘿蔔燈轎，在社區青年和老師帶領下練習抬蘿蔔燈轎，元宵節當天傍晚5點後，將扛著燈轎陪同參與民眾一起繞行社區。
蘆竹湳社區連續第4年在元宵節舉辦好采頭祭，起初希望將提蘿蔔燈的傳統延續，漸漸衍伸出系列活動及舉有文化意涵的紀念品。
活動策畫人許書凡說，現在的小孩子元宵節幾乎都提各種造型塑膠燈，為了讓孩子們認識早期傳統燈籠，今年首次前往竹南、頭份地區學校進行雕刻蘿蔔燈教學，鼓勵孩子們動手以蘿蔔自製蘿蔔燈。
許書凡說，今年蘆竹湳好采頭藝術祭活動將從2月11日早上9點開始安排蘿蔔燈雕刻體驗、擲筊祈求金元寶等活動，傍晚點燈後有蘿蔔燈轎遶境以及明華園總團演出，歡迎鄉親在2月11日提著自製蘿蔔燈參加提燈遶境，感受傳統過節氣氛，提燈走完全程者，可兌換限量好彩頭造型馬克杯。
(中時)
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