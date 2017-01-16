南韓首召駐中美日俄等大使 會商外交大變局

韓聯社報導，南韓政府16日首次緊急召集駐美、中、日、俄及聯合國大使舉行東北亞及朝鮮半島局勢會議，流露出川普政府上台、對中對日關係僵局、北韓挑釁風險升高等外交安全環境驟變的危機感。包括外長、副外長在內，大批司局級以上官員出席評估局勢共商對策。

南韓外長尹炳世主持會議時表示，南韓置身於外交格局驟變的中心，應從戰略高度搶先應對新的挑戰和變化。即使在朝核危機、鄰國關係、全球領導力、國內困局4重衝擊波的風口浪尖上，也要保持政策連貫性，堅定不移地爭當捍衛國家利益的急先鋒。並密切注視美、中、日、俄之間角力關係的變化可能給南韓外交安全事務帶來的影響，以消除危機擴大機遇。

(旺報)