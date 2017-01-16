台南醫護接連罹患大腸癌 民眾健檢應加入大腸鏡
大腸癌連續8年高居台灣癌症發生率第一名，台南市近日多位醫療人員陸續傳出罹患大腸癌第四期，更令民眾心驚膽跳，安南醫院大腸直腸科指出健檢是最佳的預防，可在一般健檢項目中加入大腸鏡檢查，若發現息肉可順便處理掉。
台南市去年陸續傳出一名知名女中醫師、一名大醫院西醫師與一位診所女護理師陸續罹患大腸癌末期，3人皆年僅40餘歲，就在人生高峰期頓時面臨停頓點。有的醫師因病休診，消息還在患者間傳得沸沸揚揚。
大腸癌已經連續8年高居台灣癌症發生率首位，醫界找尋原因，有研究依據的是與基因遺傳有關，有醫師也假設肇因於飲食西化，但較無直接研究證實。因此醫師也無法強迫患者改變飲食習慣。
台南市立安南醫院大腸直腸科醫師吳嘉倫認為正常作息、均衡飲食即可，少吃加工過的食物，不必刻意避免特定食物，大腸癌初期並無症狀，最佳的預防方式就是定期健檢。
一般健檢並無大腸鏡檢查，吳嘉倫建議民眾若無家族病史，最晚50歲應作第一次大腸鏡，若有家族病史，40歲開始作第一次大腸鏡，作完若未發現息肉，每年再作糞便檢查，若有發現息肉，可在檢查中順便處理掉，之後繼續追蹤1至2年。
在標靶藥物與微創手術的進步下，大腸癌雖發生率持續高居第一，但死亡率卻非第一，吳嘉倫要大腸癌患者不需悲觀，就算檢查出大腸癌末期，積極治療仍有3至5成的存活率。
(中時)
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