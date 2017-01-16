台灣蘭展3月登場 招募志工培訓導覽

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2017台灣國際蘭展將於3月4日起在台灣蘭花生物科技園區登場，承辦單位將招募40名教學解說志工，在接受培訓後於蘭展期間提供導覽。（成大研發基金會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月16日

2017台灣國際蘭展將於3月4日起在台灣蘭花生物科技園區登場，蘭展承辦單位成大研究發展基金會將招募40名教學解說志工，在接受培訓後於，蘭展期間提供專業的解說導覽服務。

成大研究發展基金會指出，教學解說志工招募對象為中南部公、私立大學及高中、職學生以及對植物、蘭花有熱忱的社會人士。工作地點在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區的台灣國際蘭展會場，於3月4日起至3月13日止擔任導覽工作。

成大研究發展基金會指出，導覽課程培訓委由成大蘭花研發中心辦理。將聘請蘭花學界、業界等專家學者擔綱講師，課程內容包括「蘭科植物概觀」、「蘭科植物栽培與管理」、「國際蘭展及蘭花個體競賽審查介紹」、「蘭花產業趨勢」等。

成大蘭花研發中心指出，獲選為蘭展教學解說志工，除能增長蘭花及產業發展知識，並能獲得蘭展門票2張、國際蘭展記事、活動期間午餐及早晚各一班交通車等回饋。報名網站為https://goo.gl/forms/AoN0 1xIdluMclnB33，報名截止日期為2月4日下午5時。1060116

(中央社)