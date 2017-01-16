讓兩頭象搬家 竟要500人花11小時
在泰國南部有兩頭危害農作物的大象，要將牠們遷移到國家公園去，共動員了500名工作人員花費11小時才完成，解除當地農民5個月不敢下田的警報。
根據泰國泰文「鮮得新聞報」報導指出，在泰國南部的那拉提瓦省的一處村莊有兩頭野象在去年9月起就在農民種植農作物的地區活動，吃掉莊稼和破壞田園，讓農民頭痛不已，通報相關單位也苦無對策。終於在15日動員軍人及獸醫和民眾等共500人，經過11小時誘捕才將這兩頭野象帶上卡車送往30公里外的一處國家公園野放。
根據報導指出，誘捕工作自從晚間開始，在野象活動的路徑上放置水果讓野象一路食用，沿途通往一處公路，並安排好載運的大卡車，終於在清晨起陸續將大象困住，在腿上綁著粗繩並用削尖的長竹竿刺激牠向前邁步，就這樣一步一步送上卡車。
根據當地官員表示，去年這兩頭野象在當地危害的地區大約32萬平方公尺，農民超過5個月不敢下田耕種，影響農民生計。這一次將牠們移往30公里外的國家公園，希望公園豐富的食物可以讓牠們留下，不要再回到農村，他們會密切注意這兩頭野象的動向。1060116
(中央社)
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