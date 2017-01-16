醫療新南向 長庚與印尼醫院簽備忘錄
長庚醫院泌尿腫瘤團隊負責人馮思中率隊訪問印尼，與貝薩達醫院簽署合作備忘錄，期盼在政府新南向政策號召下，把台灣先進的醫療技術推廣給印尼民眾。
在印尼華商經貿聯合會促成下，長庚醫院泌尿腫瘤團隊負責人馮思中此行訪問印尼。他於15日在雅加達舉辦「前列腺與我：熟男的困擾」座談會，與僑胞分享保健知識，吸引許多僑胞踴躍參加。
馮思中率領的團隊今天前往雅加達近郊的貝薩達醫院（Bethsaida），參觀醫院設施及運作情形，並與院方人員交流長庚醫院及貝薩達醫院的創建及運作過程。
印尼醫療人員對台灣醫院的先進技術及管理運作相當有興趣，希望能向台灣的醫院學習。
馮思中代表長庚醫院與貝薩達醫院簽署合作備忘錄，為雙方醫院的交流合作揭開序幕。
他受訪表示，台灣擁有世界級的醫療水準，正值政府推展新南向政策之際，可以協助推廣觀光醫療。
馮思中分析，印尼人口眾多，醫療需求龐大，但印尼醫療水準相對落後台灣，雖然印尼的國民所得不高，但社經地位高的民眾過去一直習慣赴新加坡、馬來西亞就醫，台灣在這方面有優勢，可以吸引印尼有醫療需求的民眾赴台接受醫療。
他舉例，質子治療是長庚醫院強項（質子治療是目前國際上最先進的癌症放射治療技術），台灣是全亞洲第一個擁有質子治療設備的國家，他希望把質子治療、肝臟移植、重症治療等強項推廣到印尼。
此外，對於雅加達近郊龐大台商的醫療需求，貝薩達醫院院長畢娜（Bina Ratna）表示，院方願意與在雅加達近郊的台商社群會談，了解他們的需求，訂定符合台灣民眾的醫療優惠配套方案，讓旅居印尼的台灣人能獲得妥善的醫療服務。1060116
(中央社)
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