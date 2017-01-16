在地食材嘉香年菜 送嘉義1500關懷戶
年關將近，嘉義九華山地藏庵等4家宮廟，今天捐贈1500份以在地食材烹調的「嘉香年菜」給縣府，將於25日將年菜送至1500關懷邊緣戶家中。
嘉義縣政府指出，由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、番路紫雲寺等4大宮廟捐贈的「嘉香年菜」，共有6道料理，是由嘉義6家餐廳採用在地食材做出的「手路菜」。
捐贈1000份「嘉香年菜」的九華山地藏庵，今天由董事長黃俊森帶領董監事及「金牌主廚」吳文智等人發表年菜，希望終年為生活打拚的鄉親，能在傳統年節氛圍中，享受豐盛的年菜。
這6道美味料理包括「嘉香海味什錦海鮮羹」、「鳳梨金桔糖醋鱸魚」、「古早味薄荷雞」、「油香米糕」、「茶味筍香焢肉」、「阿里山明日葉排骨湯」。
縣府表示，這6道精選年菜將於25日由縣長張花冠帶領縣府員工擔任一日志工，親送年菜到各關懷邊緣戶家中。1060116
(中央社)
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