路窄無號誌車禍多 市府擬設交通號誌
台中大甲中山路二段路寬僅18公尺，且多段僅剩7公尺，因交通流量大，而路口無號誌，導致車禍橫生，市府相關單位會勘後，研議在日南路、中山路二段設置交通號誌。
大甲黎明路至經國路之間的中山路二段長約900公尺，寬為18公尺，因路段交通流量大又無交通號誌，經常發生車禍，台中市議員吳敏濟今天邀集市府相關單位會勘。
吳敏濟表示，中山路二段的路寬原為18公尺，現有多數路段僅剩7公尺，道路兩旁雜草叢生，加上有多處路肩坍方，當大車來時，機車為閃避大貨車經常被逼到無路可走而摔倒，甚至跌到田裡，險象環生。
日南里里長曾子容指出，這條路要改善不曉得講多少次了，可是至今都仍未改善。居民劉金煙表示，經常都會聽到及看到車禍發生的巨響及慘況，希望政府趕快來改善。
會勘後，市府表示，多處人孔蓋高低不平，將責成建設局盡速下地，並將路面鋪平，日南路與中山路二段北端十字路口，請交通局研議施設紅綠燈號誌。1060116
(中央社)
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