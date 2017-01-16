英鎊跌 倫敦股市開盤再創新高

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倫敦金融時報百種股價指數（FTSE-100）今天開盤再創新高，因傳英國政府可能採行「硬脫歐」嚇趴英鎊，英鎊兌美元下跌至32個月來低點。

倫敦金融時報百種股價指數上漲0.2%，報7352.71點達新高。

週日多家英國報紙指出，英國首相梅伊（Theresa May）準備採行硬脫歐（hard Brexit）作法，退出歐洲聯盟單一市場、歐洲海關聯盟及歐洲法院，以取得對移民的控管。

消息讓英鎊兌美元跌至1.1986，達去年10月「閃跌」以來最低水平。當時英鎊重挫達31年低點，兌美元為1.1841。（譯者：中央社羅苑韶）1060116

(中央社)