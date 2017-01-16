安得烈食物銀行 寒冬為弱勢童送暖
安得烈食物銀行為全國5000多名弱勢兒童家庭送暖，致贈雞湯、臘腸、臘肉食物包過好年。執行長羅紹和表示，關懷弱勢是協會長期的工作，希望相關企業與廠商可以一起共襄盛舉。
華南產物保險關懷社會，有感於弱勢家庭需要幫助，關心孩子們的需要，今天特別響應安得烈慈善協會的「助弱勢孩童過好年」年菜計畫，捐出新台幣20萬元，以實際的行動成為孩子們最堅強的後盾，由安得烈慈善協會執行長羅紹和代表接受。
協會台北辦事處職員管采榕表示，長期關心偏鄉及弱勢家庭孩子，花蓮的孩子從小五成長到國二與協會志工都互動良好，也願意分享親子關係。
羅紹和表示，協會作為一個平台，仍須花大筆資金採購糧食，更希望熱忱有愛心的企業老闆發揮企業社會責任，一起投入公益。1060116
(中央社)
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