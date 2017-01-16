韓藝人收入兩極化 富貧天壤之別

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南韓國稅廳發佈資料，2015年韓國藝人收入前1%的人年均收入占全部藝人總收入近一半；而有90%藝人年均收入不到1000萬韓元（約合新台幣26.82萬元），月均不到新台幣2400元。

國稅廳的資料顯示，以2015年為準，南韓演員收入兩極化現象尤為嚴重，收入最高的前1%的人年均收入相當於居後90%的280倍。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，具體來看，以演員身份申報收入的總人數為1萬5423人，年均收入約為4300萬韓元（約合新台幣115.34萬元）。

收入居前1%的演員人數為154人，而其年均收入達19.55億韓元（約合新台幣5244萬元），占全部演員總收入的45.7%。

收入居前10%的1542名演員的年均收入為3.67億韓元（約合新台幣1008萬元），占全部演員總收入的86%。

相反，去除上述10%人群，剩餘的90%年均收入僅為700萬韓元（約合新台幣18.78萬元），每月收入約為58萬韓元（約合新台幣1.56萬元）。

據報導，歌手的收入兩極化現象也很嚴重。同期，以歌手身份申報收入的總人數為4587人。其中，收入居前1%（45名歌手）的年均收入為31.08億韓元（約合新台幣8337萬元），占全部歌手總收入的45%。

收入居前10%的458名歌手的年均收入為6.04億韓元（約合新台幣1620萬元），占歌手總收入的88.9%。

相反，剩餘90%的4129名歌手的年均收入僅為800萬韓元（約合新台幣21.46萬元）。

收入居前1%的男歌手有38人，女歌手有7人，年均收入分別為34億韓元（約合新台幣9120萬元）和16億韓元（約合新台幣4292萬元）。

南韓國稅廳相關人士表示，偶像團體男歌手收入屬於高所得，這可能是受K-pop和韓流熱潮的影響。1060116

(中央社)