韓藝人收入兩極化 富貧天壤之別
南韓國稅廳發佈資料，2015年韓國藝人收入前1%的人年均收入占全部藝人總收入近一半；而有90%藝人年均收入不到1000萬韓元（約合新台幣26.82萬元），月均不到新台幣2400元。
國稅廳的資料顯示，以2015年為準，南韓演員收入兩極化現象尤為嚴重，收入最高的前1%的人年均收入相當於居後90%的280倍。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，具體來看，以演員身份申報收入的總人數為1萬5423人，年均收入約為4300萬韓元（約合新台幣115.34萬元）。
收入居前1%的演員人數為154人，而其年均收入達19.55億韓元（約合新台幣5244萬元），占全部演員總收入的45.7%。
收入居前10%的1542名演員的年均收入為3.67億韓元（約合新台幣1008萬元），占全部演員總收入的86%。
相反，去除上述10%人群，剩餘的90%年均收入僅為700萬韓元（約合新台幣18.78萬元），每月收入約為58萬韓元（約合新台幣1.56萬元）。
據報導，歌手的收入兩極化現象也很嚴重。同期，以歌手身份申報收入的總人數為4587人。其中，收入居前1%（45名歌手）的年均收入為31.08億韓元（約合新台幣8337萬元），占全部歌手總收入的45%。
收入居前10%的458名歌手的年均收入為6.04億韓元（約合新台幣1620萬元），占歌手總收入的88.9%。
相反，剩餘90%的4129名歌手的年均收入僅為800萬韓元（約合新台幣21.46萬元）。
收入居前1%的男歌手有38人，女歌手有7人，年均收入分別為34億韓元（約合新台幣9120萬元）和16億韓元（約合新台幣4292萬元）。
南韓國稅廳相關人士表示，偶像團體男歌手收入屬於高所得，這可能是受K-pop和韓流熱潮的影響。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。