婉拒大陸教職 莊佳佳為台灣拚世大運

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台灣師範大學跆拳道教練李佳融（左）和選手莊佳佳（右）16日到台東探望莊佳佳的外婆（中）。李佳融和莊佳佳上週到江蘇鹽城師範學院演講，鹽城希望莊佳佳能成他們的老師但遭婉拒，莊佳佳表示，希望再為台灣力拚世大運。（李佳融提供）中央社記者李宇政傳真 106年1月16日

台灣師範大學跆拳道教練李佳融和選手莊佳佳上週到江蘇鹽城師範學院演講，鹽城希望莊佳佳能成他們的老師但遭婉拒，莊佳佳今天表示，因為希望再為台灣力拚世大運。

李佳融是里約奧運中華跆拳道隊總教練，奧運國手莊佳佳雖然在里約無緣獎牌，但實力備受肯定、戰績輝煌，曾勇奪2015年俄羅斯車里雅賓斯克世錦賽金牌，2016年菲律賓馬尼拉亞錦賽金牌。

莊佳佳原本把奧運視為選手生涯最後1站，經過時間的沉澱，她決定再拚今年的台北世界大學運動會，目前正就讀台師大博士班。

「感謝鹽城的美意，但我還想拚世大運。」莊佳佳表示，和鹽城是第一次接觸，對方就希望她能留下來成為正式老師。她當時考慮退役，主要為了及早準備選手後的生涯規劃，不過和親友師長討論後，決定繼續披上選手戰袍。

而莊佳佳出身桃園市，李佳融指出，鹽城可以說是重金禮聘，但桃園市政府也為莊佳佳退役後的工作著想，「相當感謝，能讓佳佳無後顧之憂的備戰。」

莊佳佳去年底在世界跆拳道聯盟（WTF）年終大獎賽摘銀結束賽季，近來忙於課業或演講分享運動員經驗，她笑說，上台講話也是學習、訓練自己，「對我來說，台上講話好像比場上比賽還要緊張。」

經過多場大賽的洗禮，莊佳佳預計2月1日回到國家運動訓練中心準備台北世大運，教練許夆池表示，會再加強莊佳佳的心理建設，有信心爭取佳績。1060116

(中央社)