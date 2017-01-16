新北元宵小提燈超Q 桶仔雞PK麻油雞
新北元宵小提燈以藍色及紅色兩款，造型提燈命名為「桶仔雞」與「麻油雞」，以長尾雉雞當作設計雛形，納入槓桿原理，成為可以彈射「讚逗雞」的親子科學玩具。
新北市府今年的16萬份雞年小提燈相當逗趣，預計2月5日與6日於新北市29區公所發放。
長尾雉雞外型有精神，開展的尾羽，代表新北市不同的族群與人才，雞身上的銅錢象徵招財旺財，且小提燈為雙面印刷，大家可選擇自己喜歡的顏色組裝。
民政局表示，「桶仔雞」、「麻油雞」是異鄉遊子的家鄉味，今年的雞年小提燈由紙雕藝術師洪新富設計，尾羽可以有3段調整變化，將尾羽調高後，提燈整體造型平衡好看；尾羽調平，則可利用槓桿玩小雞砲彈彈射。尾羽拆掉後，雞身就可前空翻360度落地。
此外，多彩的尾羽還能夠與提把結合，作為民族風項鍊帶著身上。只要在2月2日前上臉書搜尋「我的新北市」，就有機會抽中限量500份的加強套組，內附籃框以及讚逗雞，讓小提燈成為桌上親子科學玩具。
民政局長江俊霆表示，新北元宵小提燈每年都以不同創意創造話題，今年搭配庶民美食，希望藉由流行話題，讓傳統元宵提燈更貼近民眾生活。
副市長侯友宜表示，以這兩項美食命名，是希望不管來自何地，都可以在新北「好起家」共創「美好新時機」。1060116
(中央社)
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