高國輝連任隊長 個人、團隊都拚「連霸」

富邦悍將隊長高國輝寫下新球季期許，除了球隊盼球隊能完成總冠軍2連霸，個人也要力拚全壘打王4連霸。（葉姵妤攝）

高國輝去年下半季接下義大犀牛(富邦悍將前身)隊長一職，帶領球隊奪下半季冠軍，並抱回年度總冠軍，球隊易主後今年已「富邦悍將」身份再戰，高國輝也蟬聯隊長一職，他期許全隊能扮挑戰者角色，「再次挑戰總冠軍」。

去年高國輝接下隊長後，球隊就在下半季打出完全不同的新氣象，對此他將功勞歸給全隊，「要有好的隊友，才有好的隊長。」今年繼續扮演球隊領導者，高國輝說：「很開心能連任，希望能把球隊帶領好。」

在今天(16日)富邦春訓開訓典禮上，高國輝也向全隊喊話，「今年對我們而言是新的一年，從新開始，希望我們在新的一年能發揮最大的戰力，雖然去年拿到總冠軍，但希望我們今年還是把自己當成挑戰者，再次挑戰總冠軍寶座。」

高國輝也在空白春聯紙上寫下「連霸」的目標，他提到：「這是富邦悍將的第1年，滿重要的，希望能給富邦一個最好的成績。」而除了期盼球隊能再完成連霸，高國輝的個人目標則是要力拚全壘打王「4連霸」。

至於高國輝與義大犀牛的3年複數年約去年到期，今年與富邦重新談約，但目前還未談妥，根據外界推測，去年月薪55萬的他，締造史無前例的全壘打王3連霸後，今年有望挑戰80萬月薪，對此高國輝表示，合約一事自己儘量不干涉，都交由老婆和經紀公司處理。

(中時電子報)