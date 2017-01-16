程思嘉2016TLPGA賞金后 25萬獎金作公益
旅美LPGA女將程思嘉，2016年在女台巡(TLPGA)於日立慈善盃並列第2、建大輪胎盃第9、富邦LPGA臺灣錦標賽並列第35，TLPGA老爺公開賽第2，榮膺「賞金后」，同時獲得在台灣成立1年太平洋聯盟提供的「年度賞金后」獎金50萬元。
程思嘉表示，自己能有小小成就，來自於許多人的幫助，為感謝贊助她的中信慈善基金會辜仲諒董事長、王詹樣公益信託委員王文潮的大力支持，讓他無後顧之憂投入比賽與訓練，決定把太平洋聯盟提供的一半獎金25萬元，捐作公益。
她說，感謝用心太平洋聯盟 設立這個獎項，鼓勵選手再接再厲，突破自我，這次捐出的獎金主要捐贈偏鄉兒童營養午餐，初期以10所學校為目標，每所學校2萬元，有需要的學校可以透過IMG Taiwan（電話0909-810-531）申請。
太平洋聯盟秉持著回饋臺灣高爾夫運動的理念，除了贊助多場賽事之外，更設立男子台巡年度賞金王、女台巡賞金后等獎項。
程思嘉去年以半卡資格參加LPGA16場比賽，並代表臺灣參加國際皇冠盃獲得並列第3，去年底在LPGA資格賽獲得並列第6，今年將以全卡資格征戰LPGA。
(中時電子報)
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