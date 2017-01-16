印度廁所不足 每天「糞量」塞滿16架波音

新加坡《聯合早報》16日報導稱，印度各地因廁所嚴重短缺，市民常需要露天大小便。據統計，印度全國每天在露天場所産生的人類糞便，足以塞滿16架波音747客機，數數驚人。

印度是快速掘起的經濟體之一，但據國際慈善機構「水支援」（WaterAid）統計，當地城市多達1.57億人沒有乾淨、安全的私人廁所可用，居全球榜首。

印度同時是全球最多都市人在公眾場所便溺的國家，人數多達4100萬，估計每天出現在印度城鎮、街道上的糞便，多到可塞滿8座奧運標準游泳池，或16架波音747客機。

報導指出，經濟起飛、城市急速擴張，但印度的基礎衛生設施卻未見有同樣比例的增加。自2000年起，在沒有基本衛生設施下生活的印度城市人增加了2600萬，政府雖把衛生列爲施政首位，但仍未能有效解決問題。

(旺報)