吉爾吉斯空難 全家老小睡夢中共赴黃泉

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吉爾吉斯官員說，1架土耳其貨機今天試圖在濃霧中降落該國馬納斯（Manas）機場時在附近墜毀，至少37人身亡，遭波及的許多民宅全家罹難，還有人在睡夢中喪生。

法新社引述吉爾吉斯緊急事務部發言人的話說，這架貨機當地時間約上午7時30分墜毀在達恰蘇村（Dacha-Suu），罹難者大多為當地居民。

發言人說，罹難總人數可能「更多」。官方已展開大規模搜救行動。

這名發言人表示：「大規模救援工作正在進行中。達恰蘇村基礎設施遭到嚴重破壞。」

據吉爾吉斯緊急事務部，當地約43幢房舍因墜機而受損，意外引發大火並蔓延，但火勢目前已獲控制。

1名不具名目擊者告訴法新社：「飛機滑行衝撞房子，許多家庭全家罹難。」

「房子被撞毀。許多人全家人都沒了，包括小孩子。好多人是在睡夢中身亡。」

路透社報導，吉爾吉斯緊急事務部說，初步估計，罹難總數至少達37人。

吉爾吉斯官員原先認為失事的為土耳其航空（Turkish Airlines）所有的波音747-400型貨機；但土耳其「ACT」航空公司說，這架飛機為該公司所有。

ACT透過電子郵件聲明指出：「這架註冊編號TC-MCL貨機自1月16日從香港飛到比許凱克，在降落比許凱克時，因不明原因在跑道盡頭墜機。」

「更多有關我們4名工作人員的消息，將有待情況明朗後進一步公布。」（譯者：中央社周慧盈）1060116

(中央社)