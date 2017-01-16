莫瑞力戰烏克蘭小將 直落3晉級澳網2輪

英國希望莫瑞今天在澳洲網球公開賽（Australian Open）首戰碰上初生之犢不畏虎的烏克蘭小將馬欽柯，費了一番苦功才直落3勝出，旗開得勝。

世界排名第1的莫瑞（Andy Murray），在拉佛球場（Rod Laver Arena）歷經2小時47分鐘苦戰，方以7比5、7比6（7/5）、6比2拍落馬欽柯（Illya Marchenko）。莫瑞在澳網曾5次闖進男單爭冠決賽，但都與冠軍擦身而過，其中4次敗給宿敵喬科維奇（Novak Djokovic）。

大會第1種子的莫瑞，此役開賽初始手氣並不順遂，連2盤都在落後逆境下，得使出渾身解數，才扭轉戰局，拍下世界排名第93的馬欽柯。

男單2輪戰，莫瑞將對上俄羅斯闖將盧布列夫（Andrey Rublev）。（譯者：中央社廖禹揚）1060116

(中央社)