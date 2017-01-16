港前政務司長林鄭月娥 宣布參選特首

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香港前政務司長林鄭月娥今天宣布參選行政長官（特首）。

林鄭月娥上午獲知北京中央政府批准其辭職後，傍晚在香港會議展覽中心舉行記者會，宣布參選。

林鄭月娥表示，特首是香港特別行政區的首長，須依照基本法的規定對北京中央政府和香港特區負責，任重道遠。

她說，香港回歸近20年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針確保了香港的繁榮和穩定，她願意在此時肩負重任，和廣大市民一起同行，再創新高峰。

她並重申一些施政理念，比如香港須開拓多元經濟、創造優質就業、培育青年、廣納人才等。

林鄭月娥曾在一項活動上曾以「香港新願景」為題發表演說，提出上述施政理念。

林鄭月娥又說，她參選特首，是因為熱愛這個城市、關心700多萬人的福祉，以及願意繼續帶領17萬公務員服務市民，並懇請外界支持她參選。

她並感謝丈夫和兩個兒子的支持。

香港行政會議成員陳智思陪同林鄭月娥出席了記者會，陳智思擔任林鄭月娥的競選辦公室主任，並將於2月初公布競選班底。

陳智思為商人出身，是泰國僑商陳有慶的次子，擔任亞洲金融集團和亞洲保險有限公司總裁。

香港主權轉移後，陳智思開始在政壇活躍，曾出任立法會議員，之後獲現任香港特首梁振英委任為行政會議成員，在香港政壇頗有地位，外界一度傳他是潛在特首人選之一。

陳智思在記者會上說，他認識林鄭月娥20年，林鄭月娥對香港有承擔，做事能幹，絕對勝任特首，能夠繼續守護香港的核心價值，團結市民。

大陸國務院上午公布批准林鄭月娥和財政司司長曾俊華辭職。

曾俊華和林鄭月娥先前先後請辭，林鄭月娥已表示，一旦請辭獲得批准，將會參選特首；外界也預期曾俊華將會參選，但他至今未明確表態。1060116

(中央社)