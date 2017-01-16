七美島民從木梯摔傷 海巡冒風浪後送

我要評比

澎湖七美離島一名53歲余姓男子疑工作時不慎從樓梯摔下，摔傷腰椎，澎湖海巡隊頂著9級的強風大浪馳赴救援後送，將傷者送至馬公，交由消防局轉送三總澎湖分院作進一步檢查。

澎湖海巡隊在今天中午12時許接獲第13巡防區轉七美衛生所指出，余男疑工作時不慎從木梯上摔下，導致腰部疼痛，無法站立。醫師擔心脊椎挫傷，需送往本島作進一步治療，通報線上執勤的10038巡防艇直接馳往救援擔任後送任務。

巡防艇頂著惡劣海象，在陣風高達9級的風浪，在下午15時30分平安將傷者和家屬護送至馬公，交由澎湖消防局轉送至三總澎湖分院作進一步治療，家屬對海巡及時救援，深表感謝。1060116

(中央社)