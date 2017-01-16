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澎湖景觀再造 縣長勉清潔隊員辛勞

中央社
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澎湖景觀再造 縣長勉清潔隊員辛勞
春節將屆，澎湖縣長陳光復（中）16日赴本島鄉市慰問清潔隊，表揚辛苦的清潔隊員，並向所有從事環境維護的幕後英雄致意，感謝平日奉獻。中央社 106年1月16日

春節將屆，澎湖縣長陳光復今天赴本島鄉市慰問清潔隊，表章辛苦的清潔隊員，並向所有從事環境維護的幕後英雄致上崇高的敬意，感謝平日犧牲奉獻。

陳光復今天由環保局長蔡有忠等人陪同，分赴馬公、湖西、白沙和西嶼等4鄉市公所致贈春節禮券，並表揚各鄉市績優隊員陳金丰及曾樹玄等7人。

陳光復表示，今年是澎湖景觀再造年，感謝全體清潔隊員的終年犧牲奉獻，為環境清潔等付出心力，期勉繼續為地方奉獻心力，共同為澎湖美麗環境打拚。1060116

(中央社)

關鍵字：清潔隊員澎湖陳光復奉獻
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