防農漁會選舉不法 台南檢警調聯合查

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台南地檢署今天表示，近日在有關農漁會人員、理事長選舉與總幹事遴聘作業，已接獲數起疑似遷徙幽靈人口或賄選情資，並積極展開偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘表示，農漁會法規定，農漁會人員選舉涉賄標準與公職人員選舉相同，檢警調單位將偵辦到底。南檢在1個月前啟動查賄機制，但至今還沒有具體收網行動。

陳建弘指出，台南地區的檢、警、調與市府政風處等單位，在1月12日已共同召開過賄選暴力查察會議，蒐集統合各方檢舉情資；初期由警、調單位負責偵查，並委由南檢的檢肅黑金專組主任檢察官，帶領7名專責檢察官投入督導。

他說，至今已接獲數起檢舉情資，進一步蒐證調查中。1060116

(中央社)