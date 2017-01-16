憂英硬脫歐陸企股下挫 港股收黑

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路透社報導，受掛牌陸企股價下挫拖累及在英國脫歐衝擊的憂慮籠罩下，香港股市今天創下1個月來最大單日跌幅。

恆生指數下跌1%，收22718.15點。

國企股指數下挫1.2%，收9666.09點。

港股追隨亞洲股市跌勢收黑，部分原因是媒體報導英國首相梅伊（Theresa May）17日將發表演說，暗示英國可能走向「硬脫歐」，讓管制移民優先於獲取歐盟單一市場准入權，引發避險情緒升溫。（譯者：中央社劉文瑜）1060116

(中央社)