遭譏「吳哥哭」 吳敦義：我是自然流露
前副總統吳敦義日前在宣布參選黨主席記者會上，提到故總統蔣經國時哽咽，網友譏為「吳哥哭」，16日晚間他上廣播專訪時回應，說網友「實在很會動腦筋」，「網路幽默我也不能怪他」，但他表示，網友也許不能了解自己大二時就被蔣接見，從政40多年來受到黨的栽培之恩，落淚是「至情至性的流露」。
談到自己和現任黨主席洪秀柱最大不同，他說就是「九二共識、一中各表」的基本方針，並表示自己力挺地方黨部主委直選。
專訪時他被問到，比起其他4位有意角逐黨主席，自己優點為何？他說自己資歷完整，當過地方民代、2屆北市議員；33歲當南投縣長、高雄市長8年半；北、中、南地方議會、首長都當過，還當過立委，兼中央黨部秘書長時，讓國民黨重返執政，輔選馬英九當選總統，一路以來「也算節制盡忠」；擔任行政院長2年6個月內，不管是經濟成長率、降低失率業，都是近30年來最好，因此他有理由說服同志，自己有規畫和執行能力的。
對於接下來，他認為黨的再造很重要，他提起2007年他擔任黨秘書長時，重建地方5萬個小組，強壯組織，他認為黨的成功，組織要健全活絡，黨組織是黨的右手，各級民意代表是左手，並容納全民意識，「民之所欲，常在黨心」。
被問到與現任黨主席洪秀柱的差異時，他說別的不提，光是「九二共識、一中各表」的方針，「絕對不能拿掉各表」，「這也是我和洪秀柱最大的區別」，另外他也表示，地方黨部主委當然要直選，「這是黨代表大會決議的，它是最高權力機構，不是主席一個人就可以延宕抹掉的。」
(中時)
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