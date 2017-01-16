南投、彰化募集愛心紅包 創世草屯院前排出大愛心
來自南投及彰化縣16所學校的校長、主任，今〈16〉日特地帶著各校師生募集的愛心紅包到創世基金會草屯安養院，並將紅包袋在院前草坪排成大愛心，象徵每個人小小的付出，可匯集成大愛，同時也號召社會大眾能惜福做公益，溫暖弱勢族群。
創世、華山、人安基金會策略聯盟，將於本月22日在全台16處舉辦「植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30尾牙」；今年，南投、彰化地區共有35所學校熱情參與，共募集70多萬元，將讓亟待關懷的寒士、街友、獨居長輩、清寒單媽們都能獲得寒冬溫暖。
埔里宏仁國中校長陳恆旭表示，創世基金會發起「寒士吃飽30尾牙」，讓師生能參與募集紅包袋行列，用零錢來幫助寒士吃飽30尾牙，深獲師生的支持，並也培養學生愛人愛己的惜福概念，讓學生分享幸福，學習關懷弱勢與助人為善觀念，是非常正面的教育方式。
今天有南投及彰化地區16所學校校長、主任，特地帶著各校師生募集的愛心紅包前往創世草屯安養院，除舉行捐贈儀式，院方並將紅包袋於在院前的草坪上，將其排成大愛心型，場面溫馨又感人。
創世草屯安養院也籲請善心民眾，距寒士吃飽30尾牙日只剩10天，目前各界支持，募集已達六成，民眾可認桌5000元或應急紅包500元，歡迎大家一起來送愛，給弱勢一個溫暖、一份祝福。愛心專線：(049)2551119分機12尾牙小組。
(中時)
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