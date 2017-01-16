中興獅子會贈救災車給草屯消防隊 提升救災量能

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▲中興獅子會捐贈消防勤務救災車給草屯消防隊，提升救災量能，副縣長陳正昇〈中〉代表接受後致贈感謝狀給獅子會。（楊樹煌攝）

國際獅子會300-C3區中興獅子會今〈16〉日在草屯消防分隊捐贈給縣府消防局救災車，由該會會長蕭英志代表捐贈、副縣長陳正昇代表受贈，陳副縣長期勉因有社團捐贈救災車，未來救災勤務更加落實，並有效提升效能，保障民眾生命財產安全。

獅子會捐贈儀救災車，陳副縣長也致贈感謝狀及消防車模型；該輛救災車的外觀為紅色，市價約106萬元，車子配有警鳴器材及警示燈等，將由草屯消防分隊使用，強化救災勤務。

中興獅子會蕭會長表示，獅子會秉持熱心服務與無私奉獻精神，匯集獅友力量，合力捐贈一輛勤務救災車，希望能讓消防弟兄在災害發生第一時間，就能趕往現場支援。

(中時)