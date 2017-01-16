玉里火車站周邊畫紅線遭質疑 鎮公所進行塗銷

公所派員進行塗銷。(楊漢聲攝)

塗銷紅線。(楊漢聲攝)

花蓮縣玉里火車站改建工程幾近完工，車站停車場也在日前啟用，民眾卻質疑停車場周遭道路全遭畫上紅線，有圖利廠商疑慮。玉里鎮公所表示，停車場周邊所畫設之禁止停車紅線，及屬名鎮公所之公告全非鎮公所所為，鎮公所也立即將私畫紅線於予塗銷。

玉里鎮長龔文俊表示，基於公共利益，固然可以限制部份路段禁止停放車輛，以維護交通秩序與市容，但鐵路局承包廠商竟在未取得居民共識與公所同意的情形下，越界劃設紅線並擅自以公所名義張貼公告，以致影響當地居民進出與店家生意，因此在會勘當下限鐵路局承包廠商立即將改善，絕無外界所質疑官商勾結之情事。

玉里火車站前光復路及大同路，一直是玉里鎮的交通要道，平時車輛停放就非常擁擠，去年玉里火車站改建後，更吸引玉里鎮臨近鄉鎮之民眾至玉里搭車，造成停車空間不足。因此，開始有民眾反映希望改善，龔文俊表示，民眾希望方便的想法，公所非常理解，也積極努力的協調鐵路局將站前鐵路局所有的土地提供出來做為停車場，而站前原有的公園也拆除改為24格車輛臨停區，期望改善玉里門面的交通與市容。

龔文俊強調，站前土地均歸鐵路局所有，非鎮公所管轄與維護，鐵路局以外包方式委由廠商經營，公所無權過問，但廠商在未取得居民共識與公所同意的情形下，越界劃設紅線並擅自以公所名義張貼公告，使得公所蒙受質疑。

龔文俊表示非，常憤慨與不能接受，希望民眾不要誤解。對於廠商劃紅線、禁停區等舉措，公所已派遣人員將劃設之紅線塗銷，未來對於站前周邊車輛停放問題的改善方式，將要求廠商與當地住戶充份溝通，建立共識。

(中時)