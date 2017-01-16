熱帶農業博覽會彩稻曝光 蜜拉女神現身屏東平原
屏東熱帶農業博覽會將於21日登場，今年的彩稻田主題選擇春節強檔電影《惡靈古堡：最終章》中的女主角蜜拉喬娃維琪，16日電影記者會公布圖案，蜜拉看到後非常驚喜，直呼「不可思議」、「屏東謝謝」，並大讚屏東農民種植彩稻的技術。
屏東縣政府前年，舉辦「第一屆屏東國際彩稻藝術節」，將台灣民眾頻繁使用的LINE卡通人物熊大、兔兔、詹姆士等變成彩稻田，吸引66萬多人次進場；去年在睽熱5年舉辦的熱帶農業博覽會中，種植以霹靂布袋戲的角色素還真、一頁書為主角的彩稻田，吸引145萬多人次入園。
今年縣府和索尼影業合作，在熱帶農業博覽會園區種植蜜拉喬娃維琪的彩稻田，近2公頃農地使用46萬2000株彩稻，是全台最大的電影彩稻田。去年12月中由神農獎得主林清源所屬屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊，以紫、白、黃、黑、綠5色彩稻種植，經過一個月的生長期，成功讓蜜拉女神現身屏東平原。
今日女主角蜜拉偕同導演老公保羅安德森，在台北舉辦宣傳記者會，由屏東縣政府提供資料，索尼公司製作成影片，首度公開彩稻圖樣。只見彩稻精準抓住蜜拉手持雙槍的驃悍神韻，讓她驚呼連連，大嘆屏東農民的技術，也謝謝屏縣府的心意。
(中時)
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