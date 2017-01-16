桃園石門派出所長 寒冬中送溫暖給弱勢戶

桃園市龍潭警分局石門派出所長羅文綉(右二)利用勤餘時間走訪轄內弱勢家庭。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭警分局石門派出所長羅文綉利用勤餘或休假期間，走訪轄內弱勢家庭，16日和協勤民力、婦女志工及轄區弱勢家庭，16日訪查轄內7戶弱勢家庭，並自掏腰包，其他同仁也紛紛響應，集資購買米糧其他民生用品等物資，逐戶發放濟助。

羅文綉說，轄內73歲石姓老婦早年喪偶，並獨自撫養兒子。結果兒子成年後，因為車禍導致全身癱瘓。派出所每月也固定前往關懷，並濟助物資。他說，能給人多吃ㄧ口飯，出一點薄力不是難事，總是希望困苦的民眾在生活品質上有所改善。

(中時)