小學生也能製動畫 甲尚免費捐軟體
甲尚科技公司和屏東縣政府合作推動「校園動畫小導演培訓計畫」，捐贈35組動畫軟體授權，並提供協助業界訓練種子教師，培養屏東未來動畫產業人才。這套軟體能結合圖片、照片、聲音、音樂繪製成動畫，非常簡便，小學生也能輕鬆上手。
今日舉辦捐贈儀式，35組動畫軟體價值一千萬元，由縣長潘孟安和甲尚公司董事長王宏洋簽合作備忘錄，未來除了由甲尚訓練種子教師，屏東大學也將提供服務團隊至各校協助動畫故事繪製，希望結合產官學力量，讓屏東孩子未來有機會投入科技文創產業。
王宏洋說，以往繪製動畫非常專業，大學畢業還不一定能學成，不過隨著軟體進步，愈來愈容易。這套軟體已開發4、5年，目前全球註冊用戶超過1百萬；使用方式就像堆積木，只要將圖、影、音等元素一個個堆疊上，很容易將創意轉換為動畫，小學生也能使用。
潘孟安說，有了這套軟體，可讓屏東孩子有機會接觸科技及動畫，教育更多元；學校也能協助社區，挖掘在地的人文歷史及產業文化，製作成動畫行銷，讓台灣和世界認識屏東。
長榮百合國小校長陳世聰說，小朋友的科技敏感度高，學習能力比大人強，有了這套軟體，可以將藝術成果或想法變成動畫，更能表達出創作理念。
(中時)
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