挪威首都奧斯陸周二起市中心禁行柴油車
挪威首都奧斯陸自周二起禁止民眾開柴油車進入市中心，主因是當地空污嚴重影響生活品質，但不少先前在政府減稅優惠之下購買柴油車的民眾抗議政策急轉彎。
奧斯陸市政府於周日晚間宣布，周二起每天上午6點至晚間10點禁止柴油車進入市中心，只有符合最新柴油引擎標準的卡車、緊急事故專用車輛及政府外交用車不在此限。這項禁令涵蓋範圍包括奧斯陸市中心所有街道，但不包括穿越市中心的高速公路。
(工商)
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