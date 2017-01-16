挪威首都奧斯陸周二起市中心禁行柴油車

挪威首都奧斯陸自周二起禁止民眾開柴油車進入市中心，主因是當地空污嚴重影響生活品質，但不少先前在政府減稅優惠之下購買柴油車的民眾抗議政策急轉彎。

奧斯陸市政府於周日晚間宣布，周二起每天上午6點至晚間10點禁止柴油車進入市中心，只有符合最新柴油引擎標準的卡車、緊急事故專用車輛及政府外交用車不在此限。這項禁令涵蓋範圍包括奧斯陸市中心所有街道，但不包括穿越市中心的高速公路。

(工商)