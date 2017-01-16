想發現台灣最美角落 請走這85條路線

入選85條路線的旅行社合影留念。（廖德修攝）

入選的路線。（圖／品保協會提供）

入選的路線。（圖／品保協會提供）

為帶動國內觀光產業的發展，2017年國民旅遊卡新制規定公務人員使用休假補助費時，需參加旅行社的旅遊商品，其中可選擇參加國內團體旅遊。

中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）為協助推廣國內旅遊，舉辦2017第一梯次『國旅卡推薦優質行程』徵選活動，鼓勵旅行業者規畫推出具吸引力的團體旅遊行程。

此次徵選活動，吸引近5百條行程（含北、中、南、東、離島）參選，評選內容包含行程特色及創新度、交通路線安排、旅館安排、餐食安排、景點安排以及團費合理性等多項細節，由35位專業的評審委員依公平、公開、客觀的評鑑原則，評選出五大地區共85條優質行程。

這些優質行程除了須符合價格合理、行程透明、服務滿意等原則外，有的行程強調吃好住好，有的標榜品嚐多樣台灣在地美食，有的提供體驗特色旅館，有的主打在地特色行程路線。但不論是採取哪一種行銷策略，用心規畫是唯一的共同點，站在不同消費族群的視角看待旅遊，才能開發多樣化的商品去滿足不同世代的需求，能夠獲得消費者的青睞，自然也能引起評審的共鳴。

這些經品保協會推薦的優質行程，除了提供公務人員選擇，同時也是所有消費者體驗台灣好山好水好很好的選擇，希冀此次推薦之行程讓國人能更深入體驗台灣，放鬆心情開心玩，充分利用假期，享受優質又安全的旅遊。

2017第一梯次「國旅卡推薦優質行程」徵選活動公布推薦名單後，這不是一個句點，而是提升與維護更好旅遊品質的起點，3月將舉辦第2梯次的徵選活動，期待藉由品保協會的把關，提供給旅遊消費者更多元、更優質、更豐富的旅遊商品。附件為獲獎行程一覽，消費者欲瞭解行程詳細內容可上觀光局網站/「國民旅遊卡」新制專區及品保協會網站/「國旅卡推薦優質行程」專區查詢。

(中時)