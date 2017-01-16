國民黨工遭欠薪問題 勞動局周四強制協商
由於不當黨產遭凍結，導致國民黨發不出薪資，國民黨企業工會理事長劉慧玲等人月初至台北市府勞動局抗議，要求在農曆年前強制協商。據了解，台北市政府勞動局將於周四進行強制協商，日前已行文給國民黨、黨產會、國民黨企業工會。
對此，黨產會發言人施錦芳說，黨產會於1月4日與國民黨企業工會進行會談，並在會中允諾本會願意參與台北市勞動局召開的強制協商，因此次協商涉及勞工權益，牽連甚廣；為完善考量勞工權益，將於在參與勞資強制協商後，於下周一委員會議進行通盤討論。
(中時)
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