上海迪士尼開幕7個月 遊客直逼6百萬

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負責經營上海迪士尼樂園的上海申迪集團董事長范希平今天說，上海迪士尼從2016年開園到今年1月中旬的7個月期間，遊客總數已直逼600萬人次。

新華社報導，上海市「兩會」（人大、政協）正在舉行，具有上海市政協常委身分的范希平，在上海市12屆政協第5次會議受訪時，作上述表示。

范希平說， 截至2016年12月31日，上海迪士尼遊客總數為560萬人次，已成為全球各個迪士尼樂園中，遊客人數最快突破500萬的樂園之一。

他宣稱，根據第三方調查，對上海迪士尼感到「非常滿意」和「滿意」的遊客比重達8成；而週邊配套飯店客房的入住率更超過9成。

范希平表示，上海迪士尼開園7個月來，中美雙方對經營的整體表現及各項成績「符合預期」。

上海迪士尼樂園在2011年4月8日開工，2016年6月16日正式開幕。1060116

(中央社)