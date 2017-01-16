上海迪士尼新年道具糖果 遊客洗劫一空
農曆新年將至，上海迪士尼在城堡前擺設「金雞鬧春」造景讓遊客拍照；但卡通角色唐老鴨雕像手上捧著的道具糖果，竟成為遊客的「洗劫」目標，許多人翻越欄杆將糖果偷光。
新浪娛樂報導，上海迪士尼「金雞鬧春」的大型擺設有不同的卡通人物雕像，包括米老鼠等角色，但唐老鴨卻慘遭「搶劫」。
有大陸網民在網路上爆料，上海迪士尼設計的「金雞鬧春」擺設中，唐老鴨賀年雕像手上捧著的糖果盒，盒內的道具糖果竟被遊客拿走，短短3、4天，糖果幾乎一顆不剩。
這處「金雞鬧春」擺設有防護欄圍著，而且糖果只是道具，既不能吃，還用膠水互相黏著，遊客必須翻過圍欄，大力掰開才能拿走糖果。
遊客的惡劣行徑引起不少大陸網民在網上批評，有人說「在中國，不奇怪」、「沒有把唐老鴨直接抱走是客氣的了」、「這些人真的是噁心至極」、「拿它做什麼，又不能吃」、「吃相有多難看」。1060116
(中央社)
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