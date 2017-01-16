教育部：地方教育統合不以量化分等第
教育部次長蔡清華今天抵澎訪視地方教育事務統合業務，同意未來不再以量化方式平分等第，以減輕學校教師的行政負擔，增加教師輔導學生的時間，以符各地方政府實際需求。 縣長陳光復表示，澎湖以海洋立縣，對生態保育與國際禮儀相當重視，領先全台首次編撰海洋保育與國際禮儀教材納入國中小課程，今年教育部統合視導澎湖將國際禮儀教育、食農教育及特色運動列為3大特色主題，期盼委員能給予建議與指導，也感謝教育部長久以來對離島澎湖教育發展的關心與支持，以提昇教育品質為目標。
蔡清華表示，教育部今年統合視導，改以座談會面對面與縣市政府溝通、建議須加強之處，不再以量化方式平分等第，減輕學校教師準備統合視導資料的行政負擔，增加教師輔導學生的時間，以符各地方政府實際需求。1060116
(中央社)
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