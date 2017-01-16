又一古蹟松竹堂遭拆 彰縣府急喊停

彰化杜古蹟錫圭故居被拆風波未歇；另一棟彰化市日治時代的松竹堂連棟街屋也被拆除，今天拆除作業進行一半，有民眾緊急向文化局提報歷史建築，文化局長陳文彬抵達現場協調工程暫停。

這棟被拆除的日治時代建築的松竹堂，是四開間連棟街屋，日治時期分屬施天來經營的和洋(艸果)子麵包店「松竹堂」、飲食店「山陽食堂」、(近，去斤加十)清吉經營的(近，去斤加十)化妝品店以及何濕先生開設的木屐店「旭田履物店」，這排街屋見證80多年前彰化市區常民的生活品味和時代風華。

有民眾發現松竹堂被拆除，立即在臉書上發動提報運動，疾呼大家一起填寫表格，向文化局提報松竹堂為歷史建築。文化局在接到提報申請後，局長陳文彬確認有民眾提報後，前往現場協調後工程暫停，讓拆除到一半的松竹堂暫時保留下來。

至於杜錫圭故居被拆，陳文彬上午在文化局舉辦的文化資產提報與申請案件處理程序說明會，公開致歉，同時說明自己對文資管理的能力不足，會負該負的責任，但也解釋文化局人力不足。

說明會上有民眾發言認為文化局對於歷史建築遭遇緊急狀態的定義太狹窄，因此等到要處理時，老房子都已被拆了大半，也有文史工作者建議，文化局應提出誘因，讓屋主願意保存老屋，「不然彰化市區內類似的老屋還有20幾間，問題會處理不完」。陳文彬下午也會同律師前往彰化地檢署，控告杜錫圭故居的所有權人違反文資法。

不過，陳文彬也說，目前有幾間老屋，在第一關文資審議小組審議時作出的決議為不列冊、不追蹤、不登錄，文化局尊重審議委員意見。但文資工作涉及的不只是文資而已，私有財產會牽涉到私有財產人對於財產的認定、相關補償，要看像是容積轉移、租稅減免等面向是否能說服他們保留下來。1060116

(中央社)