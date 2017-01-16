台北關關務長交接 沈榮詳升任關務署副署長
財政部關務署部分主管16日異動，原台北關關務長沈榮詳升任關務署副署長，遺缺由高雄關關務長楊崇悟接任。
台北關關務長交接典禮，16日下午3時在台北關大禮堂舉行，在關務署署長廖超祥監交下，新任台北關關務長楊崇悟從沈榮詳手中接下印信，隨即宣誓就職。而原台北關關務長沈榮詳升任關務署副署長，出席交接典禮的包括桃園機場公司董事長曾大仁等桃園機場相關單位首長。
另，高雄關副關務長陳善助升任高雄關關務長，台北關副關務長顏國斌調任高雄關副關務長，高雄關副關務長劉國勝調任台北關副關務長。
(中時)
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