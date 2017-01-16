土耳其貨機墜毀 吉爾吉斯：人為失誤

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吉爾吉斯當局表示，1架土耳其貨機今天在吉國境內墜毀，奪走至少37條人命，失事原因為「機師人為失誤」。

吉爾吉斯副總理阿布嘉茲耶夫（Muhammetkaly Abulgaziev）在國營電視台播出的新聞簡報會說：「根據初步消息，墜機事故肇因於機師失誤。」

墜毀的貨機今天試圖在濃霧中降落吉爾吉斯馬納斯（Manas）機場時，在附近墜毀，至少37人身亡。許多遭波及民宅全家罹難，還有人在睡夢中喪生。

法新社引述吉爾吉斯緊急事務部發言人的話說，這架貨機當地時間約上午7時30分墜毀在達恰蘇村（Dacha-Suu），罹難者大多為當地居民。

發言人說，罹難總人數可能「更多」。官方已展開大規模搜救行動。（譯者：中央社劉文瑜）1060116

(中央社)