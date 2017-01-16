加泰隆尼亞獨派再請支持 這次說之以理
西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）計畫8個月後舉辦備受爭議的獨立公投，公投雖仍在紙上談兵階段，獨派今天展開新一波宣傳行動，試圖說之以理，爭取選民支持。
法新社報導，西班牙中央政府憤怒地反對加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）擬於9月召開公投之舉，並認為此舉違法。
儘管如此，這場戰役不是要動之以情，而是要說之以理，因為加泰隆尼亞最大獨立組織「加泰隆尼亞國民會議」（Catalan National Assembly, ANC）訴求的是最難說服的一群對象。
加泰隆尼亞分離派試圖贏得西班牙中央政府支持舉辦獨立公投，就像英國蘇格蘭2014年舉辦獨立公投那樣，但獨派多年奔走，始終徒勞無功。
西班牙2015年9月舉行地方選舉時，分離派在加泰隆尼亞囊括4成8選票，在首都巴塞隆納市郊的工業重鎮聖費柳-德略布雷加特（Sant Feliu de Llobregat），卻僅拿到3成2票數。
而那裡，正是分離主義者現在磨刀霍霍要有所動作的地方。
加泰隆尼亞國民會議主席桑傑士（Jordi Sanchez）告訴法新社：「我們深信，我們會得到多數是拜資訊和反思所賜，並非得利於情感。」
他們的目標是說服大家，加泰隆尼亞脫離西班牙會變得更加富裕，能享受更好的社會服務，基礎建設能獲改善，貪汙情事也會減少。（譯者：中央社鄭詩韻）1060116
(中央社)
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